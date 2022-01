Les choix de la rédaction – Six idées de sorties culturelles ce week-end Du théâtre, de la musique classique, du jazz, un spectacle en création: les propositions ne manquent pas en cette fin de semaine. Matthieu Chenal Boris Senff Gérald Cordonier

Classique Christian Chamorel

Le pianiste Christian Chamorel. VQH

Christian Chamorel propose un récital solo dans la série des concerts de Montbenon. Il enchaîne deux sonates de Mozart et Beethoven avant de se lancer dans les «Études symphoniques» de Schumann et de conclure par une brassée de «Romances sans paroles» de Mendelssohn que le pianiste vaudois sait faire parler comme personne.

Bach de père en fils

Hélène Schmitt est l’invitée des Concerts Bach de Lutry avec son ensemble baroque Luceram. Son programme explore des suites, des concertos et des symphonies de Jean-Sébastien et de son fils Carl Philip Emmanuel. La violoniste française alterne les parties solistes avec le violoncelliste Jonathan Pesek.

Monsieur Slama mime

Karim Slama dans son nouveau spectacle. DR

«Lorsqu’un mime réalise que l’existence de son personnage est menacée, il se démène pour infléchir l’écriture de son destin.» Voici en quelques mots comment Karim Slama décrit son nouveau spectacle, «Monsieur», créé à Boulimie cette semaine. Sans parole mais accompagné d’une voix off, le comédien incarne… un mime en proie aux doutes et, qui sait, à une inéluctable fin de carrière. Connaissant l’artiste, inventivité et humour sont au rendez-vous.

«Nuits enceintes» à Vidy

Guillaume Béguin revient à Vidy en présentant «Les nuits enceintes». © Julie Masson

Deux sœurs usées par la vie se retrouvent dans le domaine familial défait par des chantiers d’autoroute et de lotissements aujourd’hui à l’arrêt. Trois nuits durant, elles se débattent entre un monde proche de l’autodestruction et un futur réconcilié. Avec «Les nuits enceintes», le metteur en scène Guillaume Béguin revient à Vidy. Et signe ici son deuxième texte dramatique. À voir jusqu’au 29 janvier.

Les sons dansent

Pour la seconde fois – et avec l’accord de Gisèle Vienne et de sa compagnie DACM – Stephen O’Malley présente sur le système de diffusion du Cinéma Bellevaux la musique de sa chorégraphie «This Is How You Will Disappear» comme une expérience d’écoute autonome.

Souffles et cordes

Après un hommage à l’ensemble SF Jazz Collective (je 20, entrée libre), cela souffle très fort au club de jazz lausannois Chorus ce vendredi avec Maurizio Bionda, David Burckhardt et Jacques Rossat qui, à l’enseigne de 3 Sax Bros, jouent tous du saxophone baryton, une tempête augmentée d’un piano, d’une batterie et d’une basse où l’on devrait retrouver les compositions de Gerry Mulligan mais aussi quelques autres surprises. Samedi, la cave folâtre sur les cordes du guitariste maltais Sandro Zerafa qui vient présenter en quartet «Last Night When We Were Young», son cinquième, toujours aussi lyrique et enjoué, au swing épanoui.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.