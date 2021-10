Relève de la danse à Lausanne – Six jeunes chorégraphes font éclore les Printemps Les Printemps de Sévelin, festival de danse contemporaine, se décline sous la forme de capsules lors de six soirées. Natacha Rossel

Clara Delorme dans «Malgrés», à l’affiche ce week-end. Cynthia Mai Ammann

Leurs noms ne vous disent peut-être rien, mais on parie qu’ils écumeront bientôt les scènes romandes – et internationales. D’une vivacité remarquable, les jeunes chorégraphes adoubés par les Printemps de Sévelin donneront à voir six cheminements vers une signature singulière, un univers personnel. Mise en pause par les aléas que l’on sait, la moisson 2020 se pare de couleurs automnales. Jusqu’en décembre, le festival de danse contemporaine destiné aux créateurs émergents délivrera de délicats diptyques scéniques, dans les murs du Théâtre Sévelin 36, à Lausanne.

Ludovic Cazaux fait l’éloge de la maladresse dans «Perfect Pitch». Philippe Weissbrodt

L’éclosion d’une œuvre génère une émotion unique, avec toute la fraîcheur et la fragilité qu’elle recèle. La preuve ce week-end avec Clara Delorme et ses «Malgrés», objet scénique trouble, presque insaisissable, que nous avons pu découvrir alors que les théâtres étaient fermés. Dans une épure esthétique, la lauréate du 1er prix PREMIO esquisse des mouvements étranges, mi-humains, mi-animaux au son des instruments du musicien Christian Garcia-Gaucher. Ce week-end, la danseuse partage l’affiche avec Sarah Bucher, qui explore les fragilités humaines dans un solo délicat, «Camille».

Owen Winship et Marc Osterhoff dans «Lab Rats». Julien Mudry

Les vulnérabilités de nos relations sont au cœur du travail de Marc Osterhoff qui, dans une quête d’équilibre, transforme la scène en ring. Dans «Lab Rats», le danseur-acrobate yverdonnois et Owen Winship, ancien du Cirque Eloize, se muent en rats de laboratoire et tentent de s’apprivoiser dans un terrarium (les 26 et 27 octobre). Les mêmes soirs, Mélissa Guex dévoilera les «Épisodes III-IV» de ses improvisations créées in situ avec la complicité de la musicienne Charlotte Vuissoz.

Les Printemps s’achèveront en décembre par deux créations puissantes: Aisi Zhou, danseuse chinoise et gabonaise, entamera un ballet dominant-dominé en duo avec un bâton, accessoire emblématique des arts martiaux, dans «归途 FLICK» (les 11 et 12 décembre). Enfin, Ludovic Cazaux présentera son excellent «Perfect Pitch», créé avec le performeur et musicien électronique Nelson Schaub, aka Maître Peintre. Une ode hilarante à l’amateurisme, où la beauté naît de la maladresse.

