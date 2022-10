A l’heure de la Toussaint – Six livres de fiction pour parler du deuil aux enfants Parmi les outils pour évoquer la perte d’un être cher, le recours à la littérature jeunesse est un outil précieux. Petite sélection non exhaustive. Caroline Rieder

Le pouvoir de l’imaginaire

Ce bel album de Benji Davies aborde le thème de manière moins frontale que les autres, par le recours à l’imaginaire. Un jour, Tim se trouve entraîné par son grand-père dans un voyage en mer, qui conduit à une luxuriante île. L’aîné annonce à son petit-fils l’intention de rester dans ce qui a tout d’un paradis. Le petit garçon revient alors seul chez lui. Lorsqu’il retourne chez son grand-père le lendemain, il ne le trouve plus. De belles pages aux teintes vives pour montrer comment les disparus continuent à vivre en nous.

Un grand classique

Ce livre, un incontournable lorsqu’il s’agit d’évoquer la perte d’un être cher, met en scène la tristesse de l’entourage d’un blaireau d’âge vénérable, lorsque celui-ci décède. L’histoire évoque la vieillesse à travers le point de vue de l’animal qui sait sa fin proche, puis le processus de deuil chez ses amis, de la peine immense à l’évocation plus apaisée du souvenir qu’il a laissé. Ce livre doux et plein d’espoir, porté par le trait tout en finesse de l’Anglaise Susan Varley, aborde le thème avec une grande justesse. Tout y est, mais sans trop appuyer là où ça fait mal.

Dix contes à la rescousse

Ce troisième tome des cahiers d’Alix, de la thanatologue et conteuse Alix Noble Burnand, se présente de manière hybride. Il propose dix contes à l’attention des 5-12 ans mettant en scène la mort, mais aussi des textes expliquant très concrètement tout ce qui touche au sujet: obsèques, devenir du corps, travail du deuil, etc… Un ouvrage très utile pour tout adulte qui doit accompagner un enfant ou un adolescent confronté à un décès.

Une chaise vide à l’école

Un jour, Simon, l’amoureux d’Annabelle, ne vient plus en classe. Leucémie. Le livre décrit de façon simple et poétique la perte à hauteur d’enfant: la longue complicité, la séparation due à l’hospitalisation, l’enterrement. Mais aussi le rituel que se crée la fillette pour rester en contact avec le disparu. Basée sur la trame du roman pour adultes d’Agnès Ledig «Dans le murmure des feuilles qui dansent» et teintée de belles couleurs automnales, l’histoire permet d’apprivoiser le chagrin, non sans remuer.

Une maman disparue

Une chronique tendre et touchante d’un garçon confronté au décès de sa maman. Le fils désemparé aura fort à faire avec ses sentiments: colère envers cette mère partie «avant la fin du troisième trimestre», peur de l’oublier, désarroi face à la tristesse du père, qui n’est «pas facile comme adulte». Et il y a cette croûte, que le petit ne veut pas laisser cicatriser, car tant qu’elle est là, il entend la voix de sa mère. La perte est ici décrite avec des mots d’enfants et illustrée dans une dominante de rouge: celui de la colère, mais aussi du cœur.

Des questions existentielles

Dans la célèbre collection des Max et Lili, deux autres tomes abordent la mort: celle du grand-père, puis celle du chien Pluche. Dans cet opus, Lili est témoin d’un accident de la route, et se met à redouter la mort de tous ses proches, et la sienne. Au fil des échanges avec son frère plus jeune, dont la naïveté dédramatise la situation, avec ses camarades ou avec le nouvel ami de sa grand-maman, elle va petit à petit trouver comment apprivoiser ses craintes.

