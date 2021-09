Tribunal du Nord et de la Broye – Six mois ferme pour tentative d’escroquerie au crédit Covid Blanchi d’un cas d’escroquerie au crédit Covid, un Broyard est condamné pour une tentative et un faux dans les titres. Sébastien Galliker

Le tribunal du Nord et de la Broye a condamné un Broyard à 12 mois de prison, dont 6 fermes, pour une tentative d’escroquerie au prêt Covid. OLIVIER ALLENSPACH

S’il a été relaxé de l’accusation d’escroquerie, la plus grave qui lui était reprochée, la semaine dernière, un Broyard de 53 ans n’a toutefois pas échappé à une peine ferme, concernant une tentative d’escroquerie et un faux dans les titres. Le président du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois l’a condamné à 12 mois de privation de liberté, dont 6 ferme. L’accusation de blanchiment d’argent a aussi été écartée par la Cour.

Ancien agent d’assurances reconverti dans le courtage, tout en étant vendeur de diverses promotions immobilières en parallèle, Patrick* était appelé à la barre suite à deux demandes de prêts Covid-19 pour sa société immobilière. Pour le premier, il s’était fait remettre 260’000 francs, dont il a utilisé plus de 170’000 francs en un mois et demi. Quelques jours plus tard, son chiffre d’affaires avait triplé lors d’une seconde demande.