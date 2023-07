Côte d’Ivoire – Six morts dans l’effondrement d’un immeuble à Abidjan L’accident s’est déroulé sur le site d’un immeuble en construction ce samedi dans la plus grande ville du pays Abidjan.

L’immeuble, dont la construction n’était pas «autorisée», situé dans le quartier de Cocody, s’est effondré à la mi-journée. AFP

Au moins six personnes sont mortes et neuf ont été blessées dans l’effondrement d’un immeuble en construction vendredi à Abidjan, a annoncé samedi le ministère ivoirien de la Construction.

L’immeuble, dont la construction n’était pas «autorisée», situé dans le quartier de Cocody, s’est effondré à la mi-journée, indique le ministère dans un communiqué et les recherches de victimes sous les décombres ont duré pendant plusieurs heures, a constaté un photographe de l’AFP. «Le bilan provisoire de ce drame fait état de six morts et neuf blessés, évacués d’urgence dans un établissement sanitaire», selon le ministère.

De précédents accidents en février et mars

En février et mars, 13 personnes ont été tuées dans les effondrements de deux immeubles, dont l’un en construction sans autorisation et l’autre construit illégalement. Abidjan, en pleine croissance démographique et économique, connaît une explosion des constructions ces dernières années, parfois de manière anarchique et sans autorisations officielles. «Le phénomène des effondrements d’immeubles persiste en raison de la violation constante des normes de construction et d’urbanisme», avait reconnu en mars le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

Plusieurs mesures avaient alors été adoptées pour renforcer la surveillance des bâtiments, notamment la mise en place d’une «brigade de contrôle» et des sanctions administratives contre les responsables qui laissent des travaux «non régularisés» se poursuivre.

AFP

