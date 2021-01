Prix du cinéma suisse – Six nominations pour le film «Petite soeur» Les deux films les plus nominés pour le Prix du cinéma suisse 2021 sont «Petite soeur», des Lausannoises Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, et «Les enfants du Platzspitz», du Fribourgeois Pierre Monnard.

Leur film «Petite soeur» est non seulement sélectionné pour les Oscars, il est aussi nominé six fois pour un prix suisse, notamment pour le meilleur film de fiction: les réalisatrices lausannoises Stéphanie Chuat et Véronique Reymond (archives). Keystone/ALEXANDRA WEY

Les nominés pour le Prix du cinéma suisse 2021 ont été révélés lundi soir à Soleure dans le cadre de la Nuit des nominations qui s’est déroulée sous forme numérique. «Petite soeur» est nominé six fois et «Les enfants du Platzspitz» cinq fois.

Au total, 120 films dans 12 catégories pouvaient concourir pour le Prix du cinéma suisse 2021. Environ 450 membres de l’Académie du cinéma suisse ont été consultés pour faire leurs recommandations à la commission de nomination.

Réalisatrices et réalisateurs romands

Les deux films les plus nominés sont «Petite soeur», des Lausannoises Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, et «Les enfants du Platzspitz», du Fribourgeois Pierre Monnard. Les deux dans les catégories «meilleur film de fiction», «meilleur scénario» et «meilleur montage».

«Petite soeur» est aussi nominé pour le «meilleur second rôle féminin» (Marthe Keller), la «meilleure photographie» et le «meilleur son». «Les enfants du Platzspitz» est nominé deux fois pour la «meilleure interprétation féminine» (Luna Mwezi et Sarah Spale).

Les autres nominés pour le «meilleur film de fiction» sont «Atlas», de Niccolo Castelli, «Mare», d’Andrea Staka, et «Wanda, mein Wunder», de Bettina Oberli. «Mare» est aussi nominé pour le «meilleur scénario» et le «meilleur son», et «Atlas» dans la catégorie «meilleure photographie».

Sélection pour les Oscars

Le film «Petite soeur» est sélectionné pour les prochains Oscars 2021. Il raconte l’histoire de Lisa, une dramaturge qui a cessé d’écrire et qui tente de faire remonter sur scène son frère jumeau, un comédien célèbre, mais gravement malade.

«Les enfants du Platzspitz» retrace les années de la scène ouverte de la drogue à Zurich. Il raconte l’histoire vraie d’une petite fille que la toxicomanie de ses parents a contrainte à grandir trop vite.

Il n’y aura pas de prix d’interprétation masculine cette année. Le nombre d’acteurs éligibles est inférieur à six, le minimum fixé par l’Office fédéral de la culture.

ATS