Échallens – Six nouveaux parcours pour la 20e Rando des blés Ouverte aux familles ainsi qu'aux vététistes et routiers de tous niveaux, la manifestation du Vélo Club Échallens étrennera de nouvelles boucles ce dimanche.

Tous les parcours de la Rando des blés démarrent au collège des Trois-Sapins à Échallens, où tout le monde se retrouve aussi après l’effort pour un repas en commun. 24 heures – Sylvain Muller (archives)

Créée par le Vélo Club Échallens en 2003, la Rando des blés permet chaque année à plusieurs centaines de cyclistes de tous âges, de tous niveaux et sur route ou dans les chemins, de parcourir les champs et forêts du Gros-de-Vaud en toute convivialité un dimanche du mois de juin.

Pour la 20e édition qui se déroulera ce dimanche, le club a toutefois décidé de complètement revoir ses parcours. Six seront proposés: un parcours familles (18 km), deux parcours routiers (58 et 106 km) et trois boucles VTT de 37 km chacune, mais de trois niveaux différents (bleu, rouge, noir). Il sera possible de cumuler pour les plus motivés.

Petit point de situation avec le président du vélo club Vincent Mettraux.

Pourquoi avoir conçu ces nouveaux parcours? D’abord parce qu’en vingt ans, la pratique du VTT a évolué. Proposer uniquement des différences de longueur ne suffisait plus: il y a une demande pour des parcours plus ou moins techniques ou ludiques. Et puis, le fait de nous concentrer sur la région autour d’Échallens nous simplifiera l’organisation de la manifestation.

Qu’advient-il de la boucle permanente de 36 km inaugurée en 2020? Nous aimerions beaucoup la maintenir, mais alors que nous avions demandé et obtenu toutes les autorisations nécessaires, le balisage subit en certains endroits des déprédations systématiques. Nous allons donc devoir en discuter avec la Région Gros-de-Vaud et les communes concernées. Ou alors nous nous contenterons des tracés sur smartphones.

Qu’est-ce qui a changé en vingt éditions de la Rando? Le plus grand changement est l’avènement des vélos électriques. Au passage, ils sont tout à fait bienvenus à la Rando, tout comme les remorques sur le parcours Familles. L’électrification apporte une pratique plus touristique du vélo et elle prolonge sa pratique pour les gens qui avancent en âge ou connaissent des soucis physiques.

