Animations estivales – Six nouvelles façons de visiter le château de Chillon Visites gratuites pour petits et grands avec guides en costume, ateliers créatifs pour les plus jeunes et un nouveau pour les ados-adultes au programme. Christophe Boillat

Le château de Chillon s’est paré de ses plus beaux atours pour recevoir et animer son public. Chantal Dervey

L’équipe du château de Chillon, monument historique le plus visité de Suisse, a mis sur pied un programme de 6 animations estivales. L’emblème de la maison de Savoie a rouvert ses portes le 8 juin après plusieurs semaines d’un sommeil dû à la crise sanitaire. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, pour un public très large avec des visites en français, allemand et anglais. Inscriptions obligatoires.

Tous les mercredis, un guide en costume dépeindra lors d’une visite les us et coutumes des Savoie et les objets du quotidien de leur époque. Autre incursion, les vendredis et notamment en extérieur, sur les traces des auteurs qui y ont écrit les plus belles pages: Rousseau, Byron, Hugo, etc. Pour ces deux animations, entrée au château payante seulement. Le coffre aux trésors sera ouvert aux plus petits avec une visite contée autour de quelques objets utilisés jadis: gobelets, parchemin, bougies, etc. (15 fr.).

«De la main à l’outil»

Divers ateliers ont aussi été imaginés. Comme le tout nouveau «De la main à l’outil» avec Maître Veuillet, qui permettra de participer à l’art ancestral de la taille du bois. Patience et persévérance de mise pour les ados et adultes visés. Attention, le 22 août seulement, de 10 h à 17 h, au prix de 150 fr.

«Un château à croquer» est un atelier destiné aux futurs dessinateurs et peintres en herbe. Un animateur montrera aussi les nombreuses œuvres inspirées aux artistes par Chillon (17 fr.). Enfin, un autre «laboratoire» sera proposé aux enfants. Ils pourront manier la plume et décorer des pages de manuscrits à la manière des copistes d’autrefois avec un spécialiste des reliures anciennes (17 fr.).