Un miroir tendu au public – Six personnages en quête de légèreté À Vevey puis à Gland, Olivia Seigne et Pierric Tenthorey présentent «Les conquêtes de Norman», deux pièces délicieusement piquantes de l’Anglais Alan Ayckbourn. Corinne Jaquiéry

Olivia Seigne et Pierric Tenthorey (au centre) jouent et ont aussi assuré la mise en scène. Patrick Chapuisat

De quoi parlent une comédienne et un comédien de théâtre quand ils voyagent en train au retour d’une répétition? De théâtre, bien entendu! C’est ainsi qu’Olivia Seigne et Pierric Tenthorey, qui partageaient la scène en 2016 dans «Marie Poppins» au Petit Théâtre de Lausanne, se sont aperçus de leur amour partagé pour les textes au style aiguisé mais plutôt léger. Et que tous les deux appréciaient particulièrement l’humour de l’auteur so British Alan Ayckbourn.