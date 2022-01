Amérique latine – Six personnes d’une même famille assassinées au Mexique Six corps criblés de balles appartenant à la même famille ont été retrouvés dans un immeuble samedi soir dans le centre du Mexique, où se déroule une guerre ouverte entre cartels.

Six personnes d’une même famille, quatre hommes et deux femmes, âgées de 24 à 73 ans, ont été assassinées à San José de Gracia, dans l’État mexicain de Guanajuato (centre), ont annoncé dimanche les autorités.

L’attaque a eu lieu samedi soir peu avant 20 h 00 (dimanche à 03 h 00 suisses) dans un immeuble de cette ville du département de Silao, où ont été trouvés les corps portant des blessures par balles, selon le parquet de l’État. «Il n’y a pas de mineur parmi les victimes», a précisé le parquet dans son rapport, alors que certains médias avaient mentionné la présence d’un bébé parmi les morts.

Il s’agit de la cinquième attaque en quatre mois dans le département de Silao, selon le parquet.

300’000 assassinats depuis 2006

L’État de Guanajuato, une région industrielle située au nord-ouest de la capitale fédérale, est devenu l’un des plus violents en raison d’une guerre ouverte entre les cartels Santa Rosa de Lima et Jalisco Nueva Generación. Ces cartels luttent pour le contrôle du trafic de drogues et de carburants.

D’après les chiffres officiels, le Mexique a enregistré près de 300’000 assassinats depuis 2006, quand l’ex-président Felipe Calderon a lancé une opération militaire antidrogue.

Le chef de l’État actuel, Andrés Manuel López Obrador, affirme préférer une politique de «abrazos, no balazos» avec les narcotrafiquants («des accolades, pas des fusillades»), mais a maintenu un déploiement de forces militaires dans tout le pays. Le gouvernement s’est même doté d’un nouveau corps de sécurité, la Garde nationale, créée par décret du 26 mars 2019 pour combattre le crime organisé.

