Week-end plein pour le LHC – Six points, des étrangers décisifs et un bémol

Le maillot de Florian Conz sera retiré Afficher plus

Après Gérard Dubi (10), Claude Friederich (16), Beat Kindler (21) et Cristobal Huet (39), un cinquième joueur du Lausanne HC verra son maillot retiré et suspendu au plafond de la Vaudoise aréna: Florian Conz. Clin d’œil sympathique, l’ancien No 61 des Lions (37 ans) aura droit à sa cérémonie le 30 novembre prochain à l’occasion de la réception du HC Ajoie, son club formateur.

Artisan de la promotion de 2013, Florian Conz détient le record du nombre de matches disputés sous les couleurs du LHC, avec 522 apparitions, soit 10 de plus que Benjamin Antonietti (512), deuxième devant Larri Leeger (493), Jannik Fischer (456) et Joël Genazzi, lequel a joué dimanche sa 453e rencontre avec les Lions.

Florian Conz a connu deux passages au sein du club vaudois, le premier entre 2003 et 2008, le second entre 2011 et 2018, année de la fin de sa carrière professionnelle, marquée au total par 495 matches de National League, avec Lausanne et Ge/Servette.