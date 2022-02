Évasion dans les Canaries – Six raisons de craquer pour Lanzarote Le petit joyau de l’archipel espagnol a tout pour séduire : des plages sauvages, un climat doux toute l’année, des paysages volcaniques à couper le souffle et une vie culturelle riche. Sans parler de la gastronomie et des vins locaux. Promis, on ne s’ennuie pas une seconde sur cette île de caractère. Isabelle Jaccaud / Travelcontent

Des plages sauvages, sans infrastructure touristique, où l’on se baigne dans une nature vierge. Lanzarote a su préserver son identité. DR

Surprenants, les paysages lunaires, façonnés par des éruptions volcaniques successives au XVIIIe siècle, s’étendent à perte de vue. César Manrique, peintre, architecte, sculpteur, a œuvré pour préserver l’identité de ce petit bout de terre dès les années 70. Pas de bétonnage et d’hôtels immenses comme sur les autres îles, mais des maisonnettes blanches de deux étages qui se fondent dans le lieu minéral. Un parc national à l’accès restreint (on s’y déplace en car). Des plages sauvages, sans infrastructure touristique, où l’on se baigne dans une nature vierge. Lanzarote a su préserver son identité et on s’y sent bien.