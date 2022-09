Voyage en Corée – Six raisons de visiter le pays du matin calme Culture, nature, dépaysement, la Corée du Sud a tout pour séduire. Avec deux atouts supplémentaires, une cuisine savoureuse et surtout des habitants accueillants qui ont toujours le sourire : un vrai plaisir. Isabelle Jaccaud / Travelcontent

Parfois au cœur de la ville, caché derrière d’épaisses murailles, parfois niché dans la forêt, ou encore accroché à une falaise au bord de la mer, les temples et palais sont des lieux de sérénité de toute beauté. DR

Les Coréens du sud ont eu une histoire mouvementée, entourés par le Japon, la Chine et leurs différentes tentatives de contrôler le pays, sans parler des tensions avec la Corée du Nord. Et pourtant, ils sont toujours joviaux, aiment rire et ont du plaisir à rencontrer les visiteurs.