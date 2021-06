Trop de neige en altitude – Six règles pour éviter les pièges en montagne Névés glissants, avalanches, débordements de rivières, la neige en altitude pose de nombreux problèmes en ce début d’été. Julien Wicky

En ce début d’été, les fortes chaleurs ne doivent pas faire oublier les nombreux pièges posés par un printemps frais et enneigé en altitude. VQH

En montagne, la neige persiste et les pièges se terrent. «Nous avons entre deux et trois semaines de retard par rapport à ces dernières années. On n’avait plus vu cela depuis 1987», rapporte Raphaël Mayoraz, chef de la section des dangers naturels à l’État du Valais et géologue cantonal. Certaines stations de mesure détectent encore plus de deux mètres de neige sur certaines pentes exposées au nord.

Si elle n’est pas complètement anormale à la fin du printemps, cette situation coïncide cette fois avec le début des vacances et l’arrivée de la foule. «C’est clairement un danger lié davantage aux pratiquants qu’à la montagne elle-même», identifie Robert Bolognesi, nivologue. Les experts appellent à beaucoup de retenue car les conditions de juin 2021 n’ont rien à voir avec celle des années précédentes. Mieux vaut donc oublier certaines (mauvaises) habitudes.