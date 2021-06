Théâtre en été à Lausanne – Six spectacles au frais dans l’écrin du Pulloff La petite salle prolonge sa saison jusqu’au 18 août avec un menu éclectique. Avant-goût. Natacha Rossel

Tania de Paola dans «Où est Charlie», à l’affiche du 1 er au 7 juillet. Brigitte Bühlmann

Six histoires, six univers vibrants, drôles ou touchants, à découvrir (au frais!) dans un écrin scénique au cœur de Lausanne. Le Pulloff étire sa saison jusqu’au 18 août avec un menu composé de six propositions éclectiques. «Durant la saison 2020-2021, le théâtre n’a ouvert ses portes que cinq semaines, rappelle Jean-Gabriel Chobaz, codirecteur. Ce programme estival nous permet de présenter quatre spectacles qui n’ont pas été joués et deux qui n’ont eu que peu de représentations.»

«On espère que le public répondra présent. Pour le moment, les réservations vont dans le bon sens.» Jean-Gabriel Chobaz, codirecteur du Pulloff

Danseuse et comédienne au tempérament volcanique, Tania de Paola ouvre les feux avec «Où est Charlie», partition pleine de punch inspirée de ses déboires sentimentaux (1er-7 juil.). Une touche de douceur, ensuite, avec un monologue conçu et interprété par Michel Voïta, «Pourquoi donc y a-t-il des fleurs?» délicat assemblage de poèmes et de textes de Philippe Jaccottet (10-16 juil.). Des monologues, encore, avec deux spectacles farcis d’humour, joués en alternance: dans «Churchill, ma mère et moi», l’impertinent Philippe Cohen raconte l’histoire de sa famille avec tendresse (20-25 juil.), mis en scène par Jean-Luc Barbezat. Julien Opoix, lui, entraînera les spectateurs sur le tournage surréaliste d’un film d’horreur dans «Créature massive» (20-25 juil.).

En août, Fanny Balestro, Félix Bergeron, Sarah Waëlchli, de la Cie MUance, diront «Au revoir pour toujours» dans un spectacle alliant danse, théâtre et musique (3-8 août), puis la Cie 5/4 fermera cette belle parenthèse estivale avec «Allain Leprest porte un joli nom», hommage musical au poète, parolier et interprète français (12-18 août).

Comme dans un minifestival, les soirées de cet «été au Pulloff» se prolongeront sur la terrasse du théâtre. «Nous pouvons accueillir 40 spectateurs par soir, soit les deux tiers de la jauge, précise Jean-Gabriel Chobaz. On espère que le public répondra présent. Pour le moment, les réservations vont dans le bon sens. Le spectacle de Tania de Paola est presque plein!»

