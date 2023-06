Cyclisme – Skjelmose s’impose, Küng lâche son maillot jaune La troisième étape du Tour de Suisse a souri au Danois, qui fait coup double en prenant la tête du général. Stefan Küng a concédé plus de trois minutes.

Mattias Skjelmose passe l’arrivée et s’empare du maillot jaune. keystone-sda.ch

Le Danois Mattias Skjelmose a remporté mardi la troisième étape du Tour de Suisse après 144 km entre Tafers et Villars-sur-Ollon, la plus importante victoire de sa carrière, détrônant Stefan Küng de la tête du classement général. Leader du tour depuis dimanche, le Thurgovien a perdu plus de deux minutes dans le final du jour et s’est classé 31e (3’06 de retard).

Sur une route détrempée, Skjelmose (Trek-Segafredo) a su contrer l’attaque du champion du monde belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) dans l’ascension finale dans les Alpes vaudoises, à 6 km de la ligne, avant de distancer dans les dernières longueurs l’Autrichien Felix Gall (AG2R), deuxième à 3 secondes, et l’Espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates), à 12 secondes. Meilleur représentant helvétique, Gino Mäder (Bahrain Victorious) a terminé 19e, à 1’09.

Au classement général, le vainqueur du Tour du Luxembourg 2022, qui signe la 5e victoire de sa carrière, s’empare du maillot jaune avec 17 secondes d’avance sur Evenepoel, qui n’a pas encore retrouvé sa forme la plus étincelante un mois après avoir dû abandonner dans le Giro, contaminé au Covid-19 alors qu’il portait le maillot rose de leader.

AFP

