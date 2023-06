Pionnier des réseaux sociaux – Skyblog tire sa révérence cet été Les publications seront accessibles aux archives nationales dès le 21 août prochain. Il est encore temps de télécharger votre ancien blog. Myrtille Wendling

À l’époque où les Skyblogs envahissent les foyers, l’ordinateur se partageait encore entre les membres d’une famille. KEYSTONE/Martin Ruetschi

Téléphone à clapet, jean taille baisse et, surtout, Skyblog. Ah, les fameuses années 2000! Pour certains, le rappel est douloureux. Pour d’autres, cette époque les rend nostalgiques. Et la fermeture de cette plateforme ravive des souvenirs (souvent d’adolescents).

Car difficile de rater à cette époque un des premiers réseaux sociaux. À l’heure où le monde entier découvre internet, cette plateforme française sort du lot. «Vous avez été des millions dès le début des années 2000 à vous lancer dans la création d’un Skyblog, à publier des textes, des photos, à commenter», souligne Skyrock – propriétaire de la plateforme – dans un communiqué. Le site s’était même hissé à la 17e place des sites les plus visités dans le monde en 2007. Mais cette époque est terminée.

Skyblog laisse désormais le flambeau à ses petits frères Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, BeReal… Skyrock a annoncé sa fermeture dans un poste le 16 juin. Puis le directeur général délégué adjoint de Skyrock, Jérôme Aguesse, a précisé sa date de clôture et a remercié les «pionniers du Net, développeurs, administrateurs, hébergeurs qui ont tracé le sillage du numérique actuel» dans un tweet.

Les anciens utilisateurs et les fidèles ont donc jusqu’au 21 août 2023 pour télécharger leur blog sur leur ordinateur. Après cette date, seuls les visiteurs des archives nationales françaises auront accès à ces publications, qualifiées de «trésor sociologique» par Skyrock, qui auront été anonymisées auparavant.

«Aujourd’hui, les Skyblogs rentrent dans l’histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les Skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l’accès public», précise le communiqué de Skyrock.

Cette référence du web, fondée en 2002, permettait à tout un chacun de s’exprimer, de développer des compétences de toutes sortes, ou de s’épancher sur sa vie, ses amours, ses déceptions. Pour beaucoup d’adolescents, cette sorte de journal (plus si intime) était devenu leur défouloir.

Elle nous a fait chavirer dans un autre monde: celui des réseaux sociaux, où nous pouvions échanger avec le monde entier. Selon le communiqué de Skyrock, «au XXe siècle, la liberté d’expression, c’était parler à tous; au XXIe, c’est choisir qui écoute». Il est donc venu l’heure de faire ses adieux à vos vieux souvenirs perdus sur le web, pour en créer d’autres où le vent vous mène.

