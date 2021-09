Résultats de notre sondage – «Skyfall», «Casino Royale», Sean Connery: vos James Bond préférés Si l’acteur écossais a attiré la majorité de vos suffrages pour son incarnation du célèbre espion, ce sont deux épisodes avec Daniel Craig qui l’emportent du côté des films. De bon augure pour «No Time to Die»? Corentin Chauvel

Tous les James Bond réunis chez Madame Tussauds à Londres. KEYSTONE/EPA/JONATHAN HORDLE/MADAME TUSSAUDS

Alors que le 25e épisode de «James Bond», «No Time to Die», est sorti ce jeudi en salle, vous avez été plus de 850 à participer à notre sondage sur vos goûts en matière de 007. Voici les résultats.

Vos films préférés: «Skyfall» et «Casino Royale»

«Skyfall», sorti en 2012. KEYSTONE/AP Photo/Sony Pictures, Francois Duhamel

À l’heure où nous bouclons les résultats, l’égalité est parfaite entre deux épisodes avec Daniel Craig: «Skyfall» (2012) et «Casino Royale» (2006). Ils recueillent chacun 18% des votes. Le podium est complété par «Goldfinger» (avec Sean Connery, 1964), dont une partie a été tournée en Suisse, avec 11,6%.

Suivent «GoldenEye» (avec Pierce Brosnan, 1995), à 10%, puis «L’espion qui m’aimait» (avec Roger Moore, 1977) et «Au service secret de Sa Majesté» (avec George Lazenby, 1969), avec lui aussi une séquence helvétique. Les épisodes avec Timothy Dalton sont au fin fond du classement.

Votre acteur préféré: Sean Connery

Sean Connery dans «Goldfinger» (1964). KEYSTONE/Str

Du côté des interprètes de 007, Daniel Craig peut aller ranger son costume, car c’est Sean Connery qui tient encore et toujours la corde dans vos cœurs. Ce dernier recueille 38,3% des suffrages, soit une bonne longueur devant le néo-retraité de la franchise (26,9%).

Roger Moore est dans le trio de tête avec 16,5%, légèrement devant Pierce Brosnan (13,8%). Le mal-aimé Timothy Dalton (2,7%) laisse néanmoins la dernière place au James Bond d’un seul film, George Lazenby (1,7%).

Votre méchant préféré: Requin

James Bond (Roger Moore) face à Requin (Richard Kiel) dans «L’espion qui m’aimait» (1977). KEYSTONE/AP Photo/United Artists and Danjaq, LLC

Notre liste n’était pas exhaustive, mais nous avons essayé de vous soumettre la plupart des méchants les plus marquants de la saga.

C’est le plus impressionnant physiquement (et celui au plus beau sourire, incontestablement) qui s’impose: Requin (Richard Kiel), qui maltraite James Bond (Roger Moore) deux fois de suite dans «L’Espion qui m’aimait» (1977) et «Moonraker» (1979). Avec 26,6%, «Jaws» (en anglais) devance Le Chiffre (Mads Mikkelsen, «Casino Royale», 2006, 17,5%), et Auric Goldfinger (Gert Fröbe, «Goldfinger», 1964, 15,9%).

Votre générique préféré: «Skyfall» – Adele

Triomphe pour Adele avec «Skyfall». KEYSTONE/AP Photo/Columbia Records

Les cinq premiers génériques du classement représentent autant d’époques différentes de James Bond. Le grand vainqueur, c’est le sublime «Skyfall» (2012), interprété par Adele – qui a notamment reçu l’Oscar pour cela.

Suivent le rugissant «GoldenEye» (1995) de Tina Turner, le classique «Goldfinger» (1964) de Shirley Bassey (qui en chantera deux autres par la suite), le tonitruant «Live And Let Die» (1973) de Paul McCartney et le très eighties «A View to Kill» (1985) de Duran Duran.

Votre voiture préférée: l’Aston Martin DB5

Aston Martin DB5, «so classic»! KEYSTONE/AP Photo/RM Auctions,ho

Là encore, impossible de vous proposer le catalogue entier de tous les véhicules conduits (et souvent détruits) par l’espion britannique, mais une petite collection de ses plus belles voitures. Comme Sean Connery pour les acteurs, vous aimez le classique, l’original, le classe, soit ce petit bijou qu’est l’Aston Martin DB5, conduite par l’Écossais dans «Goldfinger» (1964) et «Opération Tonnerre» (1965).

Avec 53,8% des voix, elle terrasse ses adversaires. Joli coup par ailleurs pour Aston Martin, qui place carrément toutes ses voitures sur le podium: la DB10 et la DBS, toutes deux pilotées par Daniel Craig, sont respectivement deuxième et troisième. À noter tout de même la quatrième place (avec 6,7%) de la Lotus Esprit S1 amphibie de Roger Moore dans «L’espion qui m’aimait» (1977).

Votre prochain James Bond préféré: Luke Evans

Luke Evans en 2016. KEYSTONE/Joel Ryan/Invision/AP

Qui pour remplacer Daniel Craig, dont «No Time to Die» sera le dernier épisode? Les rumeurs vont bon train et nous sommes allés chercher les favoris. Vos faveurs vont au Gallois Luke Evans, 42 ans, avec 29,6%. On retrouve pas très loin derrière Henry Cavill (21,6%) et le très sollicité Idris Elba (17,2%).

Et si le prochain James Bond était une femme? Lashana Lynch (Nomi dans «No Time to Die») a déjà récupéré le matricule de 007 à la fin de «Spectre» (2015), mais rien ne dit qu’elle ne le garde pas plus longtemps… Elle est malheureusement avant-dernière de notre sondage, avec 6% des votes.

Corentin Chauvel est journaliste Web et responsable réseaux sociaux. Auparavant, il a travaillé pour «20 Minutes» France puis comme correspondant au Brésil durant six ans. @corentinchauvel

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.