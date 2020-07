Genève – Skyguide face à une baisse historique du trafic aérien Les vols commerciaux des compagnies aériennes se sont effondrés dès la mi-mars à cause de la pandémie, avec un recul du trafic de 47,2%. L’entreprise, détenue majoritairement par la Confédération, est inquiète.

L'entreprise suisse de contrôle du trafic aérien skyguide a surveillé 270'610 vols lors du premier semestre 2020, soit une baisse de 57,1 % par rapport à 2019. Le trafic au-dessus de la Suisse s'est parfois pratiquement interrompu en raison de la crise du coronavirus

En janvier et février, le nombre de vols traités par skyguide a augmenté de 1 à 2% par rapport au mois précédent, avant de s'effondrer à partir de la mi-mars avec un recul du trafic de 47,2%, relève jeudi la société dans un communiqué. La baisse a atteint -93% en avril et -91% en mai.

La levée de certaines restrictions et interdictions de voyages a permis un léger rebond en juin (- 83,6%). Les centres de contrôle régional de Genève et de Dübendorf (ZH) ont enregistré une baisse des mouvements d'aéronefs de 57,3% et 56,9% respectivement. Le jour le plus chargé pour skyguide au cours du premier semestre 2020 a été le vendredi 21 février, avec 3'394 vols traités.

Sans précédent

Si les vols commerciaux des compagnies aériennes ont été très fortement touchés par la crise sanitaire, il n'en va pas de même pour les vols cargo (-2,2%). Les vols des Forces aériennes suisses ont de leur côté continué sans interruption pendant la crise du coronavirus.

La baisse sans précédent du trafic aérien en Suisse inquiète skyguide. Cette société détenue majoritairement par la Confédération et basée à Genève a annoncé fin mars une diminution de ses recettes à l'occasion de la publication de son rapport annuel 2019.

