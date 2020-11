Univers virtuel – Slack pourrait être acquise pour plus de 17 milliards Le rachat probable de la plateforme de communication américaine par Salesforce est à l’image d’un secteur en plein boom en 2020. Olivier Wurlod

Stewart Butterfield est le cofondateur et CEO de Slack Technologies. Révélées par le « Wall Street Journal » puis confirmées par le « Financial Times » , des discussions d ’une potentielle acquisition par le géant Salesforce ont propulsée vers le haut le cours de l’action du groupe. AFP

Mercredi, l’action du groupe Slack Technologies s’enflammait à Wall Street (en hausse de près de 40%). Révélées par le «Wall Street Journal» puis confirmées par le «Financial Times», des discussions d’une potentielle acquisition par le géant Salesforce étaient à l’origine de ce nouvel emballement des investisseurs.

Pour autant qu’un accord soit trouvé, ce rachat à hauteur de 17 milliards de dollars (voir plus) représenterait l’une des plus importantes transactions de l’année. Il permettrait à Slack - jeune pousse née en 2014 et entrée en Bourse durant l’été 2019 -, d’accélérer sa croissance. Grâce au vaste carnet d’adresses de son nouveau propriétaire, il pourrait surtout réussir à trouver sa place face à un concurrent comme Microsoft et son système baptisé Teams.