La saison des slaloms est ouverte – Slalomeurs affûtés cherchent victoires méritées Les spécialistes du slalom retrouvent la compétition dimanche à l’occasion du Critérium de la première neige à Val-d’Isère. Les ambitions sont élevées. La concurrence aussi. Rebecca Garcia Val-d'Isère

Le premier slalom de la saison aura lieu dimanche. Les Suisses se disent au taquet. SWISS-SKI

Presque neuf mois. La durée d’une grossesse, mais aussi le temps qu’ont attendu les slalomeurs entre leur dernière course et celle de dimanche. Odermatt et les autres géantistes s’élancent samedi. Daniel Yule, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern, Loïc Meillard, Tanguy Nef ou encore Marc Rochat se présenteront dimanche dans le portillon de départ.