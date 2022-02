Entretien avec un virtuose – Slash: «La guitare est un apprentissage sans fin» L’Américain revenu de tous les excès, sauf celui du volume, publie son quatrième disque «solo» avec le chanteur Myles Kennedy et ses Conspirators. Coup de fil. Francois Barras

L’ex-Guns N’ Roses et sa Gibson Les Paul, arme fatale du hard rock depuis Jimmy Page et Led Zeppelin. Austin Nelson

Une preuve de la bonne santé des marques de guitare? La plus prestigieuse vient de créer son propre label, Gibson Records. Et qui signe-t-elle en priorité? Slash, ex-Guns N’ Roses et guitar hero ultime avec son gibus, ses Ray Ban Aviator, sa Les Paul et surtout son doigté inspiré des meilleurs pionniers du blues et du hard rock.