Le milieu du SLO Liridon Mulaj, à droite, marque le but du 3:0 à côté du defenseur tessinois Santiago Miranda et du gardien tessinois Alexander Muci lors de la rencontre de football de Challenge League entre FC Stade Lausanne Ouchy et AC Bellinzona le samedi 27 mai 2023 au stade olympique de la Pontaise a Lausanne.

keystone-sda.ch