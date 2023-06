La joie de Teddy Okou et des Stadistes… KEYSTONE/Laurent Gilliéron

En Suisse comme en Europe, ceux qui dirigent le football professionnel ne cessent de poser des barrières de plus en plus hautes pour empêcher les «intrus» de venir perturber leur festin. Même si les cas sont toujours plus rares, il existe heureusement toujours de petits clubs, en l’occurrence sans même un glorieux passé, pour entretenir ce rêve de réussir un jour à tutoyer les meilleurs. Dans ce sens, la fantastique épopée du Stade Lausanne Ouchy, passé de la 2e ligue inter à la Super League en moins de dix ans, fait l’effet d’une bonne bouffée d’air frais en période de canicule.

Une folle ascension au sein de l’élite que le SLO a surtout amplement méritée. Depuis ce jour d’été 2012 où le hasard a voulu que Charles Berney, qui était alors l’homme fort un peu las d’un simple club formateur, croise le chemin d’Andrea Binotto, un entraîneur inconnu dont le principal fait d’armes avait jusque-là été de ramener Concordia de 4e en 2e ligue. Un binôme complémentaire qui est très vite parvenu à trouver le chemin du succès.

Aujourd’hui, le producteur, le réalisateur et, bien sûr, les acteurs de cette enthousiasmante série ne sont certes plus les mêmes, mais l’esprit reste très proche de celui qui a conduit aux premières émotions et promotions. La recette est à la fois simple et compliquée. L’apport d’un bienfaiteur tel que Charles Berney d’abord et Vartan Sirmakes ensuite est bien entendu incontournable. Ce dernier est un propriétaire fortuné mais, plutôt que de dilapider ses deniers, il choisit, comme son prédécesseur, de donner juste ce qu’il faut pour que son club continue peu à peu de se développer. Le reste du travail est confié à des gens qui, grâce à leurs compétences, sont capables de relever ce défi. En construisant un groupe qui devient chaque année un peu plus fort, jusqu’à réussir l’impensable.

L’aventure du SLO en Super League se terminera certainement un jour mais elle a l’avantage de montrer qu’avec un peu de chance, de l’humilité, de la patience, du travail et de la compétence, certaines épopées restent encore possibles. Rien que pour cela, le SLO mérite le respect.

