Football – SLO perd encore des points Contraints au nul par Aarau (1-1), les Stadistes ont réalisé une mauvaise opération dans l’optique de la course à la 2e place. Les visiteurs ont égalisé dans les arrêts de jeu. Nicolas Jacquier

Meho Kodro et le SLO ont encaissé l’égalisation à la 91e minute.

Une semaine après la défaite à Wil, Meho Kodro a procédé à trois changements pour la venue d’Aarau, avec les retours de Yanis Lahiouel, son meilleur buteur, et de Samir Efendic ainsi que la première titularisation de Christian Schneuwly, retrouvant pour l’occasion une Pontaise qu’il avait connue sous le maillot du LS.

Au cours d’une première période qu’ils ont copieusement dominé, les Stadistes n’ont eu besoin que d’un quart d’heure, forcément vaudois, pour traduire leur domination. Sur un ballon récupéré par Laugeois, Amdouni a pu faire parler son opportunisme en exploitant le service involontaire d’un pied argovien. Trois minutes plus tard, Routis manquait de faire le break mais ne parvenait pas à redresser suffisamment sa tentative de la tête à la réception d’un corner de Schneuwly.

Alors qu’il avait fallu attendre plus d’une demi-heure pour voir le premier tir argovien, Stojilkovic était tout près de signer l’égalisation juste avant la pause. Arrivé seul devant Hammel, l’ex-attaquant du FC Sion voyait son tir flirter avec le poteau. Un premier avertissement sans frais.

Aarau plus entreprenant

Faute de parvenir à inscrire un 2e but qui lui aurait permis de vivre une soirée plus sereine, SLO allait demeurer à la merci d’un contre adverse. D’autant que revenu des vestiaires avec une nouvelle paire d’attaquants, Aarau devait se montrer beaucoup plus entreprenant.

Il y eut plusieurs situations chaudes, dont un essai, trop croisé, de Balaj (71e) pour des visiteurs soudainement revigorés.

Alors on a vu le SLO souffrir, parfois trop reculer. Mais longtemps tenir bon. Jusqu’au déboulé d’Almeida, conclu par une frappe sèche. En cessant de jouer en seconde période, le SLO a peut-être perdu plus que deux points dans la course à une place de barragiste qui devient toujours plus hypothétique.