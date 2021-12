Football – SLO retrouve le chemin des filets et celui de la victoire A la peine lors de ce 2e tour, les Lausannois ont pris le meilleur sur Wil grâce à des réussites de Labeau et Hadji (2-1). André Boschetti

Le défenseur du SLO Rayan Kadima prend le dessus l’attaquant du FC Wil Josias Lukembila lors de la victoire des Vaudois au stade olympique de la Pontaise à Lausanne. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) keystone-sda.ch

Malgré le froid et la présence de quelques petites centaines de témoins seulement - dont un tiers, le plus bruyant, avait pris la peine de traverser le pays pour encourager les siens -, personne ne s’est ennuyé à la Pontaise, samedi soir.

Respectivement 9e et 7e au coup d’envoi de cette ultime ronde avant la trêve hivernale, Stade-Lausanne-Ouchy et Wil - qui sont délivrés de tous soucis de relégation - avaient pour objectif commun de se rapprocher des premières places, tant le classement est serré en Challenge League.

Une pression uniquement positive qui a engendré un duel plaisant entre deux équipes désireuses de gagner. De bonnes intentions qui ont été récompensées très vite, côté lausannois. Sur une splendide ouverture de Zachary Hadji, Brighton Labeau se retrouvait seul face à Keller. L’attaquant français n’avait aucune peine à contourner le gardien saint-galois pour inscrire son huitième but de la saison. Une réussite qui mettait fin à une abstinence offensive longue de 243 minutes pour le SLO!

Le FC Wil tentait bien de réagir mais sans causer de frayeurs aux Stadistes. C’est au contraire Hadji qui voyait une belle frappe passer tout près de la cage de Keller (15e). Une occasion de doubler la mise qui réveillait des Saint-Gallois qui se faisaient de plus en plus pressants. Après une bonne reprise de la tête sauvée in extremis par Justin Hammel, le gardien lausannois commettait une faute de dernier recours sur Bahloul, juste en dehors de la surface de réparation, qui se présentait seul face à lui. Avec comme logique conséquence un carton rouge et l’entrée en jeu de Niklas Steffen. Ce qui permettait au portier bâlois de fêter sa deuxième présence en Challenge League.

Au lieu de perturber le SLO, cet avantage numérique semblait troubler le FC Wil dans un premier temps. Une aubaine pour des Lausannois qui en profitaient pour prendre une deuxième longueur d’avance grâce à Hadji qui crucifiait Keller d’une frappe à bout portant (33e).

Privés de plusieurs titulaires, les Saint-Gallois tentaient bien de mettre un peu de pression sur leurs adversaires, mais ces timides velléités étaient annihilées sans trop de problème par celle qui n’est pas pour rien la meilleure défense de Challenge League. Et lorsqu’une accélération de Lukembila parvenait enfin à la prendre en défaut, Reichmuth, parfaitement servi en retrait par l’ex-Lausannois, ne trouvait pas le cadre (55e).

Bien qu’en infériorité numérique, le SLO semblait se diriger vers une victoire relativement aisée lorsque Steffen boxait maladroitement dans les pieds de Fazliu un centre anodin. Une offrande que ne se privait pas d’exploiter le Saint-Gallois pour ajouter un peu de piment à la dernière demi-heure.

La domination alémanique qui suivait manquait toutefois d’un peu de tout pour tromper une seconde fois la vigilance d’une défense lausannoise très attentive et bien organisée autour de Hajrulahu. En contre, c’était même Chader, après un bon relais avec Labeau, qui manquait d’un rien le break définitif (80e). Puis Ajdini qui se heurtait à Keller (93e).

Sans conséquence heureusement pour une équipe du SLO qui, grâce à cette deuxième victoire seulement d’un deuxième tour décevant, remonte à la 6e place du classement. À six points du leader, Aarau, en attendant le duel au sommet de dimanche entre Vaduz et Winterthour. De quoi envisager de belles choses au printemps prochain.

SLO - Wil 2-1 (2-0) Afficher plus Pontaise. 453 spectateurs. Arbitre: M. Turkes. Buts: 6e Labeau 1-0, 33e Hadji 2-0, 61e Fazliu 2-1. SLO: Hammel; Kadima, Hajrulahu, Pos; Asllani (46e Rüfli), Cueni (69e Chader), Abdullah, Qarri (27e Steffen); Hadji (46e Laugeois), Bayard (69e Ajdini); Labeau. Wil: Keller; Dickenmann (68e Frei), Talabidi, Sauter (89e Miranda), Brahimi (68e Heule); Fazliu, Kamber, Reichmuth (82e Ndau); Bahloul (82e Rustemoski), Silvio, Lukembila. Avertissements: 18e Reichmuth, 39e Pos, 75e Steffen, 79e Sauter.Expulsion: 25e Hammel (faute de dernier recours). Notes: SLO sans Bamba (suspendu), Oss ni Routis (blessés). Wil sans Izmirlioglu, Kamberi (suspendus), Daniel, de Mol, Krunic, Malinowski, Muntwiler ni Saho (blessés).

