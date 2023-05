Challenge League, sprint final – SLO revient de nulle part mais sait où il veut aller Forts de leurs récentes victoires, les Stadistes ne sont qu’à un succès du LS. La Super League n’est plus une utopie. André Boschetti

L’entraîneur de SLO Anthony Braizat ici avec ses joueurs à l’entraînement en octobre dernier. CELLA FLORIAN/VQH

Ce championnat de Challenge League est si indéchiffrable et imprévisible que plus personne ne se hasarde à tenter le moindre pronostic. À quatre journées du terme, six équipes – sur dix – peuvent ainsi encore rêver de Super League. Dont ce FC Stade Lausanne Ouchy, alors que son destin semblait pourtant définitivement scellé, il y a une dizaine de jours seulement.