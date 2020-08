Une nouvelle ère s’ouvre à Vidy – SLO se donne les moyens d’avoir plus d’ambition Après un bon premier exercice en Challenge League, le club lausannois revoit son budget à la hausse. André Boschetti

Nouvel entraîneur du SLO, Meho Kodro a pris ses fonctions le 1er août. KEYSTONE

Conclure une première saison au 7e rang est un résultat plus qu’honorable pour un néo-promu. Même si le dernier tiers de l’exercice n’a pas été aussi convaincant - 9e place seulement sur les treize matches post-Covid - Yagan Hiraç trace un bilan très positif pour un club qui découvrait pour la première fois de son histoire la Challenge League. Et qui a, de surcroît, été contraint à un exil compliqué à Nyon. «Je préfère analyser ce championnat dans sa globalité, explique le directeur sportif lausannois. Et il ne fait aucun doute que nous ne pouvons être que satisfaits de ce que l’équipe a proposé tout au long de ces treize derniers mois. Car il ne faut pas oublier que nos quatre défenseurs titulaires lors de la première moitié de saison - Manière, Le Pogam, Mfuyi et Danner - nous ont tous quittés à un moment ou à un autre en 2020. Et malgré cela, le SLO a bien tenu la route jusqu’au bout.»