CONCOURS | 15 x 2 places à gagner – Smashed 2, Gandini Juggling 15 x 2 places offertes pour la représentation du samedi 11 décembre 2021 à 19h, au théâtre Le Reflet, à Vevey.

Smashed 2, Gandini Juggling Camille Greenwell

Cirque / Jonglage

Smashed, accueilli au Reflet en 2018, est un mélange sensationnel de virtuosité en mouvement, inspiré par le Tanztheater de Pina Bausch; une série de saynètes au style cinématographiquement empreint de nostalgie qui explore les conflits, les amours perdus et les thés désuets de l’après-midi.

Dans Smashed 2, Gandini Juggling renverse les rôles, et ce sont désormais les femmes qui prennent la place des hommes. Sept jongleuses et deux jongleurs donnent un coup de frais et d’acidité à un spectacle devenu un grand classique. Ostensiblement, une partie du matériel est le même que pour la version originale, mais maintenant la romance d’été prend une tournure plutôt amère. Au lieu de se taquiner, les neufs artistes s’attaquent impitoyablement.

À l’avant-garde du cirque contemporain, ces pince-sans-rire anglais·es portent haut et loin l’art du geste et de la jonglerie pour nous offrir, de manière singulière, leurs humeurs et leur point de vue sur le monde.

