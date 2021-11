Grève des coursiers – «Smood veut nous intimider, mais on ne va rien lâcher» Alors que l’entreprise de livraison cherche à s’entretenir avec les grévistes un à un, ils font front commun en manifestant devant la Migros. Anetka Mühlemann

Les coursiers en grève n’hésitent pas à rappeler que Migros est un important partenaire de Smood. FLORIAN CELLA

Face à la position inflexible de Smood, les coursiers en grève ont décidé de délocaliser, ce jeudi, leur lutte devant la Migros. Le coup d’envoi a été donné par le groupe lausannois au Flon en milieu de journée.

En cette fin d’après-midi, c’est quinze autres succursales du géant orange qui voient des stands fleurir devant leur entrée. But de l’opération: sensibiliser les clients aux conditions de travail précaires des livreurs. L’occasion aussi de faire signer la pétition pour une rémunération plus juste et une organisation plus adaptée.

Si la coopérative sert aujourd’hui de toile de fond au combat, c’est parce qu’elle a un certain poids en tant qu’actionnaire et partenaire principal de Smood.