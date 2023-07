Arnaque téléphonique – SMS frauduleux: sept suspects identifiés sur Vaud Les personnes arrêtées sont suspectées d’avoir eu recours au «phishing» pour soutirer de l’argent. Le préjudice globale se monte à 170’000 francs.

La police vaudoise a identifié sept auteurs de fraudes de type «phishing». KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

La police vaudoise a mis la main sur sept personnes, suspectées d’avoir procédé à des fraudes de type «phishing» (hameçonnage) avec des SMS. Le préjudice global se monte à 170'000 francs.

Les faits remontent à avril 2022 et se sont étalés jusqu’en juin dernier. Une quarantaine de plaintes ont été déposées, annonce vendredi la police vaudoise.

Les modes opératoires pouvaient varier, mais de manière générale, le SMS annonçait qu’un colis était en attente de livraison et qu’il fallait payer pour l’obtenir. La victime devait cliquer sur un lien, avant d’être redirigée sur une page imitant le site internet de La Poste.

La personne dupée inscrivait alors les informations de sa carte de crédit, utilisée ensuite par les malfrats pour effectuer divers achats. Pour l’une de ces affaires, ceux-ci ont envoyé plus de 800'000 SMS frauduleux.

Quatre en détention provisoire

Les personnes identifiées ont entre 17 et 46 ans et sont de nationalité suisse pour trois d’entre elles et étrangère pour quatre d’entre elles. Elles habitent dans le canton de Vaud. Quatre de ces auteurs, dont certains agissaient de concert, ont été placés en détention provisoire.

Quatre instructions pénales ont été ouvertes par le Ministère public et le Tribunal des mineurs. Les enquêtes ont été confiées aux inspecteurs de la police de sûreté.

ATS/CBD

