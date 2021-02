Netflix a failli rater le train – «Snowpiercer» se réinvente La saison 2 sort des rails lancés par la formidable BD originelle et roule cahin-caha. Cécile Lecoultre

Le détective Layton (Daveed Diggs) promu leader des forces rebelles au terme de la première saison de «Snowpiercer», avec sa nouvelle alliée Bess (Mickey Sumner), ancienne garde, et Ruth (Alison Wright), fidèle au protocole du tyran Wilford. DR

«Snowpiercer» affiche une feuille de route chargée. Au début des années 1980, les Français Jacques Lob et Jean-Marc Rochette créent la bande dessinée «Transperceneige». En 2013, le Coréen Boon Joon-ho réussit enfin à l’adapter au cinéma, et fort de quelques Oscars, Palme d’or etc., en lance l’an dernier la version en série sur Netflix. Les voies alors divergent déjà, le militant Rochette publiant une suite de «Transperceneige» en deux volumes, «Extinctions» (Éd. Casterman), beaucoup plus engagée que ses dérivés audiovisuels.

Mais c’était «le monde d’avant», focalisé sur l’écologie et sa prêtresse Greta Thunberg, les catastrophes climatiques semblaient rattraper la fiction. En première classe ou en seconde, ça roulait à fond de train pour «Snowpiercer», ce convoi de 1001 wagons tournant sans jamais s’arrêter, porteur des derniers survivants à la glaciation de la planète. En dix-sept ans et sept circonvolutions, le tyrannique et invisible M. Wilford menait le monde stratifié en classes sociales étanches.