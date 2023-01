Complément incontournable de mesures structurelles pour le climat, la «sobriété» est devenue un terme courant, dont le sens peut être très différent selon les situations. Il n’en reste pas moins qu’expliciter les conditions sociales de la sobriété n’est pas si simple.

La sobriété appelle à consommer autrement, à se connecter moins, à recycler, à prendre le temps. Mais cette modération prend sa source quelque part: une origine sociale, une trajectoire de vie, des conditions matérielles. Même si tout le monde devrait pouvoir contribuer à l’effort collectif, parler de sobriété sans nommer ce point de départ fait penser que l’effort a le même prix pour tout le monde. C’est pourtant loin d’être le cas.

«L’expérience des gens et leur rapport réel à la sobriété sont des sources indispensables d’enseignements.»

Selon Amartya Sen, économiste et philosophe indien, un fonctionnement se distingue d’une liberté d’accomplir, selon «les raisons» d’agir de chaque personne. À titre d’exemple, une personne qui ne se nourrit pas peut le faire pour diverses raisons: esthétique (perdre du poids), spirituelle (un jeûne) ou par privation (famine). C’est en s’intéressant à ces raisons qu’on peut vraiment comprendre les gens et, ainsi, définir leur rôle et celui des institutions. Selon M. Sen, ces dernières doivent se baser sur davantage d’informations, et en particulier les inégalités sociales, pour être démocratiques et atteindre leur but.

La sobriété n’est pas qu’un horizon. Les gens qui ont de faibles moyens consomment peut-être des produits bon marché, mais au coût écologique et humain dommageable. Que pensent-ils de leur absence de choix? Que pensent-ils de la relation qu’ils ont avec la nature? Viendront-ils le dire dans un forum citoyen? Faute de se sentir légitime, par peur de s’exprimer en public ou pour d’autres raisons qui font que souvent on déplore que ces forums soient investis par des «initiés», ceux et celles qui ont peu ou qui n’ont pas le choix partagent peu leur réalité. Il faut donc trouver des relais.

Le rôle des acteurs sociaux

Comment les acteurs sociaux pourraient-ils jouer ce rôle? Les écoles, les garderies, les employeurs? Par exemple, que pense le personnel de vente, obligé de faire ce travail pour gagner sa vie, de sa place dans un projet écologique? Et ceux et celles qui, à l’image des protagonistes du film «Attention! Danger travail»*, ont fait le choix de vivre avec peu et d’échanger de l’argent gagné à faire un travail absurde et sous-payé contre du temps? L’expérience des gens et leur rapport réel à la sobriété sont des sources indispensables d’enseignements, pour définir concrètement ce dont on parle.

Dans un monde qui se dévore lui-même, la sobriété est un point de départ, plus qu’un aboutissement, comme le seuil du café du coin, où l’on prendrait l’apéro ensemble mais en payant selon ses moyens, pour élaborer un projet commun. Si la sobriété dessine un horizon climatique, elle doit aussi servir à reconnaître les différences sociales qui la freinent, et permettre un dialogue où elles aient leur place.

Karine Clerc

