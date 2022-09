Briser le tabou – «S’occuper de ses propres obsèques? C’est une révolution» Spécialiste des rites funéraires, François Michaud Nérard sera l’un des intervenants des «Couleurs de la mort», une série de conférences organisées par le Canton. Marie Nicollier

Les enjeux du suicide assisté, l’envie de vieillir à la maison, la préparation des obsèques, l’accompagnement des personnes en deuil… Ces thèmes et bien d’autres font l’objet de quatre jours de conférences et de débats organisés par l’État de Vaud (du 5 au 8 octobre) avec un seul but: parler sans tabou de la mort.

Parmi les intervenants: François Michaud Nérard, membre du Conseil national français des opérations funéraires et coauteur du livre «Les cimetières: que vont-ils devenir?». Il évoque les incroyables changements touchant les pratiques funéraires.

Quelles sont les principales évolutions des rites funéraires? La perte de signification des rites religieux, tout d’abord. Quarante pour cent des Vaudois se déclarent athées ou non croyants. Alors que les rites religieux ont toujours «pris en charge» la mort, ces repères ne sont plus efficients pour une grande partie de la population. Quand une personne meurt jeune, par exemple, et que les proches ont besoin de trouver du sens, celui-ci n’est plus donné par la religion. Autre révolution: l’injonction de s’occuper de ses propres obsèques. Il y a de plus en plus de publicités pour les contrats d’obsèques.

Jugez-vous cette tendance problématique? Les obsèques servent à s’occuper du devenir physique du défunt, réparer le tissu social perturbé par sa disparition et aider à entrer dans leur travail de deuil. C’est un moment solidaire important, fait pour les vivants. Or si les défunts définissent leurs propres obsèques, ceux qui restent ne peuvent pas faire leur devoir. Cela peut être problématique en cas de deuil difficile. Le problème, avec les différentes évolutions des rites funéraires, c’est qu’elles ne sont pas accompagnées. Il faut pouvoir en parler.

Aujourd’hui, les gens optent dans leur écrasante majorité pour la crémation. C’est une révolution anthropologique. La fin du schéma de la mort à son domicile, entourés des siens, du convoi suivi d’une cérémonie religieuse où le défunt est mis sous une grosse pierre marquant la séparation entre les morts et les vivants. Il n’y a plus un lieu réservé aux morts. En France, une loi a été votée sur le devenir des cendres, car des gens ramenaient l’urne à la maison. Or le deuil est l’apprentissage de la séparation. Par ailleurs, un mort n’appartient pas qu’à une seule personne. Chacun a le droit de se recueillir sur une sépulture. La loi française précise que les cendres peuvent être dispersées, mais dans un endroit «commun».

