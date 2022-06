Scolarité

Redoubler n’est pas un échec

Qui est-il pour s’autoriser un tel jugement? En tout cas pas un bon psychologue ouvert sur la construction positive d’un avenir pour un enfant qui peut à un certain moment de sa vie scolaire être confronté à des difficultés, de tous ordres d’ailleurs.

Qui n’a pas eu besoin, dans sa vie, d’un moment de reconstruction pour repartir sur ses deux pieds? J’en connais plein qui sont passés par là et qui n’ont jamais eu ce sentiment d’avoir été en situation d’échec. Et pourquoi? Parce que tout dépend de comment les parents, les enseignants l’envisagent et le font envisager à l’enfant concerné.