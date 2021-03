Ophtalmologie – Société soupçonnée de gonfler ses factures Le dirigeant d’une entreprise, perquisitionnée à Genève et active en Suisse romande, est prévenu d’escroquerie par métier et faux dans les titres. Fedele Mendicino

Les centres auraient facturé systématiquement une anesthésie générale pour les opérations de la cataracte. GETTY IMAGES

À la fin du mois de février, une société active dans le secteur de la santé a fait l’objet d’une perquisition à Genève. Selon nos renseignements, son dirigeant a été interpellé sur requête du Ministère public genevois. Prévenu d’escroquerie par métier et de faux dans les titres, l’homme a été auditionné durant deux jours avant d’être libéré provisoirement contre le versement d’une caution d’un million de francs.

Entre 2014 et 2019

L’affaire débute l’an dernier avec une dénonciation pénale de deux assureurs maladie (Helsana et Progrès Assurance SA). Ces derniers estiment que l’entreprise, une holding qui chapeaute plusieurs centres ophtalmologiques à Genève et ailleurs en Suisse, a notamment surfacturé des opérations entre 2014 et 2019. Des coûts pris en charge au final par l’assurance de base.