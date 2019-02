Continuer la lutte contre les mutilations génitales

Quatre catégories de mutilations sexuelles

Clitoridectomie: l'ablation partielle ou totale du clitoris (petite partie sensible et érectile des organes génitaux féminins) et, plus rarement, seulement du prépuce (le repli de peau qui entoure le clitoris).



Excision: ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres (qui entourent le vagin), avec ou sans excision des grandes lèvres.



Infibulation: rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture, réalisée en coupant et en repositionnant les lèvres intérieures, et parfois extérieures, avec ou sans ablation du clitoris.



Autres: toutes les autres interventions préjudiciables au niveau des organes génitaux féminins à des fins non médicales, par exemple, piquer, percer, inciser, racler et cautériser les organes génitaux.



Source: ONU