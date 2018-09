Jeff Koons a-t-il copié le cochon Naf Naf?

La justice française rendra le 8 novembre son jugement dans l'affaire opposant Jeff Koons au créateur des publicités de Naf Naf, qui accuse le plasticien américain d'avoir copié une campagne des années 1980 mettant en scène le fameux petit cochon de la marque de prêt-à-porter.

Jeff Koons accusé d’avoir plagié une publicité Naf Naf pour une œuvre actuellement exposée au @centrepompidou. pic.twitter.com/sBfgwEtx1A — Encheres Publiques.com (@ventespubliques) December 18, 2014

Oeuvre «ouvertement contrefaisante»

Publicitaire indépendant, Franck Davidovici avait assigné Jeff Koons en janvier 2015, estimant que sa sculpture en porcelaine «Fait d'hiver», réalisée en 1988, était la «contrefaçon» de son visuel portant le même nom, conçu pour la marque de prêt-à-porter féminin et diffusé dans la presse trois ans plus tôt.

M. Davidovici sollicite près de 300'000 euros de dommages et intérêts, ainsi que la confiscation de l'oeuvre elle-même, qui «a contribué à faire de Jeff Koons ce qu'il est aujourd'hui, l'un des artistes contemporains les plus chers du monde», a plaidé l'avocat du publicitaire, Jean Aittouares.

La sculpture de Jeff Koons, faisant partie d'une série d'oeuvres intitulée «Banality», dont plusieurs ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour plagiat, est «ouvertement contrefaisante» de la publicité de M. Davidovici, jusqu'au titre de l'oeuvre, a souligné Me Aittouares.

Du petit cochon doté d'un tonnelet de Saint-Bernard autour du cou, secourant la même jeune femme brune aux cheveux courts, allongée dans la neige dans la publicité, «tout est reproduit à l'identique dans l'oeuvre de Koons, à l'exception de quelques différences: un collier de fleurs et deux pingouins pour rappeler que c'est la neige», a argumenté l'avocat du publicitaire.

«Une oeuvre autonome, entière, originale»

La défense de l'artiste américain a elle mis en avant le droit à l'appropriation, au nom de la liberté d'expression artistique.

«Cette oeuvre, Jeff Koons ne nie pas s'en être inspiré, bien au contraire car c'est le propre de sa démarche artistique. Dans sa sculpture en porcelaine, le message véhiculé est différent, nouveau, c'est celui de la banalité comme sauveur», a avancé le conseil de l'artiste américain, Emmanuel Baud.

«L'humanité est représentée par cette femme allongée, et la banalité par ce petit animal de ferme anodin, ainsi que par ces pingouins en porcelaine et les fleurs. C'est une oeuvre autonome, entière, originale, (...) dont le message est radicalement différent de l'oeuvre première, qui est de vendre des vêtements», a insisté Me Baud.

Outre l'artiste américain lui-même, le publicitaire Franck Davidovici poursuit sa société Jeff Koons LAC, le Centre Pompidou qui avait exposé la sculpture «Fait d'hiver» lors d'une rétrospective fin 2014 à Paris, l'éditeur Flammarion qui a commercialisé un ouvrage la reproduisant la sculpture, et la Fondation PRADA qui en est propriétaire.

Jeff Koons Sued for Plagiarism of 1985 Naf Naf ad. claims Fait d'Hiver 1988 a blatant copy. //t.co/RiYDRVclxT pic.twitter.com/jara1mO4PP — Diego Voci™ (@DiegoVoci) February 7, 2015

(afp/nxp)