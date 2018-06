Le Style Ride arrive à Genève

Pour la première fois le cortège du Style Ride défilera en Suisse romande, à Genève. L’occasion de sortir son plus beau vélo et de l’assortir à son look pour prouver que la mobilité et l'élégance ne sont pas incompatibles. Pour les aspects pratiques, le Style Ride se tiendra le 7 juillet 2018 dans la ville du bout du lac. Pour ceux qui n’en ont pas, il est possible de louer un vélo sur place. L’inscription est obligatoire et se fait en ligne.

Plus d'infos sur:

https://www.facebook.com/events/755697534626581/

Inscriptions:

https://styleride.ch/register/#spacer