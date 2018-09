Les médicaments contre la toux pas très utiles

Les médicaments contre la toux ne sont pas vraiment utiles pour guérir. C'est la conclusion d'une étude de chercheurs de l'Université de Bâle et de l'Hôpital universitaire de Bâle-Ville parue dans le British Journal of General Practice.

Les scientifiques bâlois ont analysé six études cliniques portant sur un total de 724 patients souffrant de toux subaiguë. Celle-ci dure en général 3 à 8 semaines et disparaît spontanément dans la plupart des cas, a indiqué jeudi l'Université de Bâle. Dans les six études examinées, la toux est traitée avec sept médicaments et produits naturels utilisés en Europe et en Amérique du Nord. Les thérapies avec des plantes médicinales de Chine et d'Asie n'ont pas été prises en compte.

Pas de contribution à la guérison

Les résultats montrent qu'aucun des médicaments ou produits naturels utilisés ne contribue véritablement à guérir la toux. Dans deux des six études, les traitements présentent toutefois des avantages par rapport au placebo. Dans tous les cas, les symptômes de toux ont disparu chez les patients avec ou sans traitement.

La toux est une des principales causes des consultations médicales. «Sur la base de notre étude, nous ne voyons actuellement aucun traitement qui présente des avantages évidents pour les patients», souligne Lars G. Hemkens, qui a dirigé les travaux des chercheurs bâlois.

Les coûts pour les médicaments contre la toux dans le monde sont évalués à 4 milliards de dollars (environ 3,85 milliards de francs) par an. Pour éviter un surtraitement, il est important que le médecin prenne le temps d'expliquer précisément au patient ce qu'est la toux. (ats/nxp)