Réfractaire au mariage gay, un magazine ferme

Les fondateurs chrétiens de «White», Luke et Carla Burrell, expliquent avoir boudé les mariages entre personnes du même sexe car ils ne «souhaitaient pas créer une guerre sociale, politique ou juridique».

Dans un billet de blog d'adieu posté samedi, le couple déclare avoir été ciblé par des militants à cause de cette prise de position et contraint de «choisir leur camp». De ce fait, plusieurs annonceurs ont abandonné la publication qui «n'est plus économiquement viable».

Fin 2017, les parlementaires australiens ont légalisé le mariage gay après une consultation nationale qui avait montré un très large soutien de la population à cette réforme.

Pour complaire à l'aile droite de la coalition conservatrice au pouvoir, le gouvernement avait commandé un rapport sur la protection des libertés religieuses.

Le mois dernier, ses conclusions ont en partie fuité dans les médias, en particulier la possibilité pour les écoles religieuses de refuser des élèves homosexuels ou d'embaucher certains enseignants à cause de leur orientation sexuelle.

Face au tollé, le gouvernement a annoncé qu'il interdirait les discriminations à l'école. (afp/nxp)