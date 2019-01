Sexualité: «C'est moi, ou le viagra, qui l'excite?»

Question «Mon mari, qui a 60 ans, prend de temps en temps du Viagra. Je ne sais pas ce qui est mieux: qu’il me le dise quand il le prend, ou pas? Je sens que je suis perturbée par son manque de désir, qui me pousse à remettre en question mon sex appeal ( je n’ai plus 20 ans non plus…) et je me pose beaucoup de questions quand je sais que c’est grâce à ce médicament que nous faisons l’amour.» Valérie, 54 ans

Réponse: Il y a quatre éléments importants et distincts qui sous-tendent votre préoccupation: le désir que votre mari éprouve pour vous; son corps, qui parfois ne traduit pas ce désir au travers d’une érection fiable; la question de la communication autour du Viagra et votre propre sentiment de désirabilité. Sans compter votre tendance à vous triturer les méninges. Bienvenue au club, Valérie!

Ces éléments sont à distinguer. L’érection, ou son manque de fiabilité (en tout cas dans la perception de votre mari, à vérifier), n’est pas une fonction directe de son désir! Il peut tout à fait vous trouver magnifique, vous rêver, vous fantasmer, vous désirer, mais… les années n’aidant pas sa circulation veineuse (entre autres), son corps ne suit plus de manière infaillible.

Coup de pouce au désir

Le souci que je rencontre souvent en consultation est que bien des hommes confondent les deux choses: se sentant impuissants, ils font un raccourci et résument leur désarroi, leur crainte de l’échec, parfois aussi leur fatigue, à la phrase qui tue: «Je n’ai pas envie.» Dans ces cas-là, la prise de Viagra est perçue un peu comme de la triche et on oublie une réalité significative, le Viagra ne fonctionne que s’il y a désir psychique! Gardez tous deux à l’esprit que d’abord il y a désir (si vous parvenez tous les deux à vous détendre et être dans le moment présent) et sur cette base-là, le Viagra peut permettre au corps de traduire ce désir en érection.

On le sait, mais on l’oublie, au commencement, il y a l’étincelle dans les yeux, le fait de se sentir attirante, la séduction, la communication… même si, ensuite, notre corps peut avoir besoin d’un petit coup de pouce.

DOUZE TRAVAUX La route qui mène à la découverte de l’âme sœur sur internet? Davantage un trek qu’une croisière. Selon une enquête Kantar TNS, en effet, le dating online est qualifié d’épuisant par 57% des femmes, contre 27% des hommes seulement.



RIRES DE FAÇADE Les millions de couples qui s’affichent sur Instagram ont tous un point en commun: ils sont heureux. À croire que les disputes autour de la poubelle à descendre, du texto envoyé à un ex, ou des repas chez les beaux-parents n’existent pas chez les influenceurs. On vous rassure, tout ça n’est qu’une habile mise en scène. Une étude OpinionWay révèle ainsi que sur Instagram, 53% des amoureux ont déjà posté une photo romantique alors même qu’ils étaient en froid à cet instant précis avec leur moitié. Peu de chances d’avoir des crampes en se forçant à sourire juste le temps d’un clic.

