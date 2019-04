Sexualité: ses érections nocturnes m'inquiètent

Question: «J’ai surpris mon époux ayant une érection dans son sommeil. J’ai d’abord pensé qu’il rêvait d’une autre femme. Est-ce normal?» Catherine, 36 ans

Réponse: Il est habituel que les hommes aient des érections nocturnes. Ce phénomène est connu sous le nom de tumescence pénienne nocturne. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour l’expliquer. Il s’agit vraisemblablement de l’activation d’une partie de notre système nerveux, responsable du mécanisme érectile, mais également associé à l’état de relaxation. Pour les sexologues, cette érection est le signe d’une bonne santé physique: si un homme a des érections nocturnes, le spécialiste en conclut qu’il n’y a pas de problèmes érectiles d’origine physique. Le lien entre les rêves érotiques et ce phénomène nocturne est encore mal connu. Dans le cadre de ma consultation, de nombreux hommes décrivent se réveiller au cours d’un tel rêve et remarquer une réaction d’excitation physique. Donc, oui, Catherine, il est normal que votre époux ait une érection durant son sommeil et même plusieurs…

Signification cachée

Maintenant, ce que vous avez observé semble vous avoir inquiété et injecté un doute. Votre mari a-t-il rêvé d’une autre femme? Les rêves sont des phénomènes complexes. Tout d’abord, nous ne maîtrisons pas consciemment leur contenu. Cela signifie que ce qui se donne à voir n’est pas choisi par celui ou celle qui rêve. Ensuite, Le contenu significatif du rêve est fréquemment caché. En d’autres termes, ce que le rêve veut nous dire est rarement ce qu’il nous montre de prime abord.

Concrètement, si votre mari rêve d’une autre femme, cela ne veut pas forcément dire qu’il souhaite coucher avec elle. Peutêtre pourriez-vous lui parler de vos préoccupations? Voire même lui demander de vous rassurer…

PROPHYLAXIE Cure de vitamines, luminothérapie… vous pensiez avoir fait le tour des méthodes permettant de s’armer contre les affections hivernales? Essayez aussi… la passion. Car selon des travaux américains publiés dans le Journal of Psychoneuroendocrinology, tomber amoureux boosterait le système immunitaire. Renforçant ainsi nos défenses contre le rhume ou la grippe. Pour les chercheurs qui signent l’étude, le phénomène viserait à préparer le corps à de futures relations sexuelles (et donc aux éventuels virus pouvant être transmis) ou encore, pour les femmes, à une potentielle grossesse.

L’ADN DU COUPLE Des chercheurs de l’Université de Yale révèlent le rôle de certains gènes dans la satisfaction au sein des mariages. Les amoureux porteurs d’une variation nommée GG, liée à l’ocytocine, l’hormone de l’attachement, sont en effet plus heureux dans leur couple.

