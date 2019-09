Rentrée des langues à Babel City

Quelles langues maîtriser pour assurer son avenir?

Un trio de tête indéboulonnable

La révolution digitale? Oui, elle bouscule les entreprises et les administrations. Et la maîtrise des outils numériques en est l’une des conditions. Mais dans une ville aussi internationale que Genève, lire, comprendre, parler et écrire plusieurs langues reste un atout important pour garantir son employabilité ou décrocher un nouveau job.



Quelles sont les langues incontournables à maîtriser, en particulier pour une carrière à l’international? Pour David Saxod, directeur chez le recruteur Interiman, le «top 3» lié à cette perspective est actuellement le suivant: chinois, espagnol et anglais. Le français reste cependant parlé dans de nombreux pays africains, rappelle-t-il. Mais, avant de s’essayer au franglais après avoir défait ses valises à Téhéran, Séoul, Istanbul ou Mexico, la maîtrise de la langue parlée dans le pays de travail sera la condition d’une intégration beaucoup plus rapide sur le plan professionnel comme privé.



En Suisse et à Genève en particulier, relève David Saxod, l’anglais et l’allemand restent «les langues primordiales à maîtriser pour doper votre carrière sur ce marché».



«Les profils maîtrisant le français, l’anglais et l’allemand – tous secteurs confondus – sont particulièrement rares et appréciés dans l’arc lémanique», résume de son côté Marc Trillou, CEO de TieTalent. De nouveaux idiomes apparaissent et sont pratiqués à Genève: arabe, russe, hindi, chinois, japonais. Mais si ces langues sont recherchées, souligne David Saxod, «elles restent encore significativement loin derrière l’anglais, l’allemand, le français et l’italien au niveau local».



Ces idiomes sont très utiles dans l’hôtellerie ou l’industrie du luxe, relève Marc Trillou. Mais le CEO de TieTalent évoque là aussi la très forte pénurie de candidats qualifiés dans les métiers de la technologie, où trône l’anglais. «Nous observons également, glisse-t-il, qu’avec la digitalisation de notre société il est de plus en plus demandé aux candidats de maîtriser les langages de programmation.»



Est-il enfin judicieux de connaître la culture des pays où sont pratiquées ces langues? «Il est encore plus important de connaître la culture d’un pays que sa langue, estime Marc Trillou. Avec la maîtrise de l’anglais, vous arriverez à vous faire comprendre partout. En revanche, la méconnaissance d’une culture peut vous amener à vivre des situations ubuesques.»



Quant aux langues plus «exotiques», de l’indonésien au coréen en passant par le catalan, le swahili ou l’islandais, elles ne sont pas apparues dans le radar de ces recruteurs, qui seront présents au salon RH (ressources humaines) les 2 et 3 octobre à Palexpo.