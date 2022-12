Ski alpin – Sofia Goggia domine une nouvelle fois la descente de Lake Louise Suspense vendredi soir à l’occasion de la descente dames dans la station canadienne. Goggia (1re), Suter (2e) et Huetter (3e) se tiennent en six centièmes. Claude-Alain Zufferey

Sofia Goggia a remporté sa 21e course de Coupe du monde, vendredi à Lake Louise. keystone-sda.ch

La Coupe du monde de ski alpin a pris ses quartiers en Amérique du Nord. Contrairement aux messieurs qui n’ont pas pu s’élancer à Beaver Creek (États-Unis) en raison d’une mauvaise météo, les dames ont pu prendre le départ du côté de Lake Louise (Canada).

Déjà gagnante à trois reprises la saison dernière sur cette piste, Sofia Goggia n’a laissé à personne le soin de réaliser le meilleur temps en 1’ 47”81. Elle s’est imposée devant Corinne Suter. Mais que ce fut serré, puisque à l’arrivée les deux skieuses n’étaient séparées que de 4 centièmes, soit 1 mètre et 13 centimètres, sur un tracé long de plus de trois kilomètres. Un mano a mano comme celui de la descente olympique de Pékin, mais qui a cette fois-ci tourné à l’avantage de la Transalpine.

Mais une troisième skieuse a bien failli mettre tout le monde d’accord. L’Autrichienne Cornelia Huetter a complété le podium en ne rendant que 6 centièmes à la gagnante du jour.

Juliana Suter se classe 14e

Derrière, la Suisse a encore placé deux concurrentes dans les dix premières: Joanna Haehlen, 9e à 1’’06 et Jasmine Flury, 10e à 1’’18. Plus loin, on retrouve Juliana Suter (bonne 14e), Lara Gut-Behrami (18e), Delia Durrer (20e), Michelle Gisin (22e) et Priska Nufer (29e).

À noter encore le retour au premier plan de la Slovène Ilka Stuhec, qui a changé de marque de skis, et qui a terminé au 5e rang. Nina Ortlieb, meilleur temps à l’entraînement, peut être satisfaite de son retour à la compétition après sa grosse chute à Crans-Montana en janvier 2021. La fille de Patrick s’est classée 6e.

Une deuxième descente aura lieu à Lake Louise samedi sur le coup des 20 h 30.



