Ski alpin – Sofia Goggia remporte la première descente de Cortina L’Italienne a devancé la Slovène Ilka Stuhec et l’Allemande Kira Weidle. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami a dû se contenter du 5e rang, juste derrière Mikaela Shiffrin. Renaud Tschoumy

La Bergamasque Sofia Goggia était la plus forte ce vendredi. AFP

Mikaela Shiffrin n’est pas – encore – entrée dans l’histoire du ski alpin féminin, ce vendredi à Cortina. Longtemps en tête aux temps intermédiaires de la première descente, elle a perdu du temps sur la fin du tracé. Elle doit finalement se contenter de la quatrième place, à une demi-seconde de la grande triomphatrice du jour, l’Italienne Sofia Goggia.

Déjà victorieuse sur cette même piste l’an passé, Goggia a précédé la Slovène Ilka Stuhec de 13 centièmes de seconde et l’Allemande Kira Weidle de 36 centièmes. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami a dû se contenter d’une cinquième place, à 17 centièmes du podium. L’Italienne a fait la différence sur la deuxième partie de la piste, où toutes ses concurrentes ont perdu du temps alors que plusieurs d’entre elles étaient «dans le vert» sur le haut du parcours.

Côté suisse, cette course n’a pas été une réussite d’ensemble. Corinne Suter a fait une envolée spectaculaire – mais elle a pu se relever et rallier l’aire d’arrivée. Les autres Suissesses ont fini très attardées: après le passage des trente premières concurrentes, Michelle Gisin occupait la 20e place (+1’’16), Jasmine Flury la 23e (+1’’47), Joana Hählen la 25e (+1’’59) et Priska Nufer la 26e (+1’’70).

