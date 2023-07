Mondiaux d’escalade à Berne – Sofya Yokoyama grimpe presque aussi vite que son sport La Vaudoise vise les JO 2024 de Paris. Pour se consacrer à son sport d’ici là et pouvoir en vivre, les réseaux sociaux comptent beaucoup. Robin Carrel

Aux Mondiaux de Berne, en août, Sofya Yokoyama espère briller devant 10’000 spectateurs acquis à sa cause. LOTERIE ROMANDE

«J’ai retrouvé il y a quelque temps une vidéo de mon père: j’avais 2 ans et je montais sur ses genoux et là il me disait que je deviendrais grimpeuse un jour. Personne ne faisait ce sport à la maison, c’est marrant…» Drôle parce que, quelques années plus tard, cette citoyenne du monde – née à Zoug, de mère anglaise et de père américano-japonais avec des origines russes, elle a aussi habité en Suisse alémanique, en Angleterre et à Singapour, avant de poser ses chaussons d’escalade à Rolle, dans le canton de Vaud – choisissait la grimpe après avoir testé d’autres disciplines et finirait par en faire son métier. Une profession qui l’emmènera, elle l’espère, forcément, à Paris l’année prochaine, pour y disputer les Jeux olympiques.