Un crack à Stade-Lausanne-Ouchy – Sofyan Chader, l’attraction dont avait besoin la Challenge League Après avoir pris part à la montée historique de Clermont en Ligue 1, le Français a rejoint le club lausannois. Une belle trouvaille dont il faut profiter. Florian Vaney

Sofyan Chader. 24heures/Odile Meylan

L’histoire de l’homme est à la hauteur du joueur qu’il est sur le terrain. Atypique, haute en couleur. En tout juste deux journées, son aura balle au pied a déjà fait tourner les yeux de la Challenge League. Mais qui est Sofyan Chader, très élégant milieu de terrain prêté pour une saison au Stade-Lausanne-Ouchy et bien parti pour marquer de son nom notre deuxième division?

Sans trop réfléchir, le jeune homme de 21 ans se définit comme «un passionné de foot très ambitieux». En creusant un peu, il se livre. Parce que la Challenge League, lorsqu’on est ambitieux et qu’on vient de participer à la promotion d’un club français en Ligue 1, bon… Derrière ce choix, la volonté de mûrir en tant que personne, seul et plus ou moins loin de chez lui. En tant que footballeur, l’idée n’est pas seulement de grandir, mais de tout casser.