Abos sur mesure – Soif d’infos? «24 heures» fait une fleur aux jeunes et aux familles

Désormais, les jeunes de 18 à 25 ans auront accès à un journalisme de qualité à un tarif préférentiel.

Votre quotidien a décidé de porter une attention particulière à la génération Z, ces jeunes digital natives nés avec le numérique dès le milieu des années 90. On les dit superficiels, individualistes, désorientés et chroniquement sous-informés, mais on les sait aussi en quête éperdue de sens, militants, responsables.

Loin d’être perpétuellement vautrés devant des séries Netflix ou des vidéos TikTok, ils sont nombreux à se bouger, ruant dans les brancards aux avant-postes de la lutte contre le changement climatique ou du combat pour l’égalité, engagés contre toutes les formes de discrimination.

«Les 18-24 ans sont les acteurs du monde de demain. Nous souhaitons les entendre, les connaître, tout en contribuant activement à leur compréhension de l’actualité, autant locale qu’internationale.»

Pour permettre à ces fougueux acteurs du monde de demain d’affûter leurs arguments et d’aiguiser leur jugement autrement qu’en surfant sur les réseaux sociaux, nous voulons leur offrir un accès facilité à une information de qualité, vérifiée, hiérarchisée.

La rédaction de «24 heures» souhaite plus que jamais faire entendre leurs voix, relayer leurs préoccupations, tout en contribuant activement à leur compréhension de l’actualité, autant locale qu’internationale.

Le hic, avouons-le, c’est que nos jeunes «Z» n’ont pas franchement l’habitude de payer pour s’informer. Pour mieux coller à leur budget limité, nous leur proposons désormais un abonnement «Youth».

Jusqu’à leur 25e anniversaire, pour 9 francs par mois ou 99 francs par an, nos jeunes lecteurs auront accès à l’ensemble des contenus de notre site www.24heures.ch et de l’application de «24 heures» sur trois appareils au maximum.

Un vœu exaucé

Autre grande nouveauté de l’automne, notre abonnement «Family» répond au besoin régulièrement exprimé par nos lecteurs d’avoir plusieurs comptes par abonnement. Désireux de coller au plus près des préoccupations des familles, de les accompagner dans leur vie quotidienne, l’éducation des enfants, les loisirs, les bons plans, «24 heures» leur offre désormais un abonnement sur mesure.

Cette nouvelle formule inclut quatre comptes propres et s’adresse à des personnes qui vivent dans un même logement, que ce soit en famille ou en colocation.

Concrètement, il est désormais possible d’inclure jusqu’à quatre personnes dans un abonnement numérique commun. L’avantage de cette formule est que chacun des coabonnés possède son compte personnel et peut le configurer en fonction de ses préférences et de ses intérêts propres (newsletter rédactionnelle, notifications push, favoris, etc.).

Le prix de 39 francs par mois ou 390 francs par an comprend l’accès sans publicité à l’ensemble de nos publications sur le site et l’appli de «24 heures», ainsi que la version électronique du journal (e-paper) sur trois appareils au maximum par compte.

