Spectacles d’humour – Soignez vos zygomatiques! Les humoristes dégoupillent leurs vannes sur les scènes vaudoises. Avant-goût. Natacha Rossel , Gérald Cordonier , Francois Barras

Christophe Auer et Vincent Veillon dans «La meilleure chanson de tous les temps». MFROMER

Thomas Wiesel

Sébastien Anex

Si l’on en croit le titre du spectacle de Thomas Wiesel, «Ça va». En fait, ça va couci-couça, et il le dit avec une pudeur farcie d’autodérision dans ce one-man-show, en tournée romande. L’humoriste a beau pincer les politiques et les grands de ce monde avec une verve acerbe, il a du mal à jongler avec ses émotions et ses états d’âme. Sa vie? «Ce n’est pas un enchaînement de fêtes et de paillettes. Ma vie, c’est un calepin, un canapé», nous confiait-il au lendemain de la première du spectacle, il y a près de deux ans. Aussi touchant qu’hilarant, le Lausannois de 32 ans déroule sur scène son existence, qu’il compare… à un film suisse. NRO